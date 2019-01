Vind billetter til Vinter i Tivoli

I samarbejde mellem Tivoli og avisen kan du nu vinde 3x4 billetter og turpas til Vinter og Tivoli.

Af Dorthe Brandborg

Det vakte opsigt da Tivoli sidste år inviterede gæsterne indenfor til helt ny vintersæson i februar. Blandingen af lysdesign, snescenografier og vinteraktiviteter var så populær, at sæsonen videreudvikles med nye aktiviteter.

I år bliver der bl.a. et nordlys tema, en nyudviklet virtual reality-oplevelse, flere kørende forlystelser toppet op med Rasmus Klump i Glassalen og ”Terkel – The Motherfårking Musical” i Koncertsalen. Vinter i Tivoli åbnes officielt den 1. februar klokken 11:00. Sæsonen dækker skolernes vinterferie, Valentinsdag, det kinesiske nytår og lukker og slukker den 24. februar

Pingonesien for skøjtebane

I en lille ny landsby på Plænen rager en 15 meter høj specialdesignet iglo med navnet Pingonesien op. Landsbyen tager afsæt i det verdensberømte Rasmus Klump-univers og Pingo-figuren. Igloen indeholder overdækkede, tematiserede vinteraktiviteter, hvor især krudtuglerne blandt de yngre gæster kan boltre sig på rutschebaner, udfordre sig selv på stejle klatrevægge og deltage i sneboldkampe. Der kommer ligeledes nyt lys på bygningerne og træerne omkring Plænen. Den 300 m2 store skøjtebane foran Nimb bliver en kombination af lysoplevelser og skøjtning, hvor piruetter og andre bevægelser får det interaktive lys under isen til at forandre sig.

I samarbejde mellem Tivoli og avisen kan du nu vinde 3×4 billetter og turpas til Vinter og Tivoli.

For at være med i konkurrencen skal du svare på følgende:

”For hvilken gang er det, at Tivoli har åben til vinter”?

A: Første gang

B: Anden gang

C: Tredje gang

Svaret skal sendes med mærket ”Vinter i Tivoli” til

kon@gladsaxebladet.dk og svaret skal være avisen i hænde senest fredag den 25/1 kl. 9.00 Husk navn og telefonnummer. Vinderne får besked via mail.