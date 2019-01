Wienerbal med valse og kvadriller

Glad Dans Gladsaxe arrangerer foreningens store nytårsbal for 20. gang på lørdag. Foto: Kaj Bonne.

Glad Dans Gladsaxes store nytårsbal afvikles på lørdag i Grønnemose Skoles Festsal

Af Jan Løfberg

Hvem har ikke fulgt nytårskoncerten fra Wien? Med eller uden tømmermænd har man kunnet se det elegante wienerpublikum klappe i takt til de forskellige galopper. Men man savner dansen. Den kan man så deltage i lørdag den 19. januar fra kl. 17 til 23.30 i Grønnemose Skoles Festsal.

Det er 20. gang ”Wiener Nytårsballet” arrangeres, så der er tale om et lille jubilæum i år. Jørgen Hanskovs otte mands store orkester sørger for musikken. Det er Telefonfabrikken eventpulje, der har sponsoreret musikken, der jo er af den festlige slags, som man kender fra fjernsynets transmissioner fra Wien. Det er Strauss, Mozart, Kuhlau og naturligvis den danske komponist H.C. Lumbye, der foruden en række kendte galopper skrev mazukaer, polkaer og marcher.

På lørdag skal der danses 1800-tallets store selskabsdanse, pardans, lancier, vals og kvadrille.

Fra scenen vil dansemestrene Inge Schmeltz og Per Jensen sørge for, at trinene bliver nogenlunde udført.

Aftenens program starter kl. 17, hvor deltagerne får mulighed for at spise deres medbragte festmåltid ved de festpyntede borde. Herefter udfylder både herrer og damer deres balkort, inden den officielle velkomst finder sted kl. 18.30 med champagne og kransekage. Senere på aftenen serveres kaffe og kage. Entreen for nytårsballet er 150 kroner.

Omkring 200 dansere ventes at indtage gulvet.

Se mere på www.gladdans.dk