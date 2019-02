220.000 kr. til idrætsforeninger

Køkkenet fik en ordentlig overhaling i Gladsaxe Kano- og Kajakklub i 2017, så de mange til bla. fællesspisningerne kan nyde det sociale samvær og den skønne natur ved klubben, når de spiser ude i det fri. Foto: Kaj Bonne.

DIF og DGI’s foreningspulje støtter i sit debutår en lang række idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune

Af Niels Rasmussen

Der er lidt ekstra at gøre godt med for idrætsforeningerne i Gladsaxe Kommune. I 2018 har DIF og DGI’s foreningspulje nemlig på baggrund af ansøgninger bevilget i alt 220.000 kroner til forskellige idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune.

Det er tale om hjælp til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre nogle af de tiltag, som de frivillige kræfter i foreningerne har drømt om, men som der ikke har været midler til.

”Frivillige i foreningerne har med denne pulje fået mulighed for at realisere nogle af deres spændende idéer og ønsker. Puljen er med til at udvikle idrætsforeningerne og gøre dem til endnu mere attraktive steder at dyrke idrætten og fællesskabet. Og dermed støtte op om DGI og DIF’s fælles ambition om at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation,” siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.

En politisk aftale mellem regeringspartierne samt DF, S, SF og RV betød, at der kunne oprettes lokalforeningspulje, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer kunne uddele til deres lokalforeninger.

For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI’s foreningspulje. Herfra uddeles midlerne til idrætsforeningerne på baggrund af ansøgninger, og i 2018 blev alle de knap 44 millioner kroner, der var tilgængelig i puljens første år, bevilget efter overvældende interesse fra foreningerne.

FAKTA

I Gladsaxe Kommune har følgende foreninger fået bevilget støtte i 2018:

Gladsaxe Kano og Kajakklub: 60.600 kr.

Xc Sjælland: 40.349 kr.

Gladsaxe Idræts Forening Gymn.Afd.: 35.000 kr.

Gladsaxe Skøjteløber-Forening: 25.000 kr.

Værebro Basketball: 19.000 kr.

Billard Klubben Søborg: 15.000 kr.

VB 1968: 15.000 kr.

Bella: 8.000 kr.