700 underskrifter til kampen mod trafikstøj

Alle partier var klar til at gå ud på stræder og veje for at samle underskrifter, så sagen kan fortsætte i Folketinget. I øvrigt regner man med snart at følge op med et borgermøde i Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

Bredt lokalpolitisk initiativ foldet ud i lørdags

Af Niels Rasmussen