Bagsværd har landets bedste ungdomsløftere

Bagsværds unge succesrige løftere og trænerteam havde en forrygende weekend i Kastrup. Foto: Privat.

Bagsværd Vægtløftnings Klub vandt fire guldmedaljer ved de danske ungdoms-mesterskaber

Af Niels Rasmussen

Ved de danske ungdomsmesterskaber var Bagsværd Vægtløftnings Klub repræsenteret med seks vægtløftere. Bagsværd-løfterne gjorde det utrolig godt ved stævnet, der var arrangeret af AK Viking i Kastrup.

Med fire guldmedaljer, en sølvmedalje og en bronzemedalje kunne klubben igen tage titlen som Danmarks stærkeste klub, da også holdkonkurrencen blev vundet.

Maya Bjørnvik og Baldur Finsson satte undervejs hver to danske ungdomsrekorder.

Ud over de flotte resultater fik Esben Helmø-Larsen ved mesterskaberne også overrakt prisen for den bedste ungdoms-præstation i 2018.

Det kunne ses på deltagerantallet ved mesterskaberne, at ungdomsvægtløftning igen er i medvind i Danmark, og Bagsværd Vægtløftnings Klub har et dedikeret hold af unge atleter, der træner effektivt i klubbens lokaler ved Bagsværd Stadion. Skulle du have lyst til at prøve kræfter med sporten, kan klubben kontaktes på Facebook.