Bliv klogere på børn og unges digitale liv

Hvad laver børn egentlig, når de er online? Gladsaxe Hovedbibliotek forsøger at give dig svaret

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe Hovedbibliotek gentager efterårets supersucces, når man tirsdag den 19. februar inviterer til en gentagelse af, hvad børn egentlig laver, når de er online.

Det moderne digitale liv kan virke som lukket og uforståeligt land for forældre, imens børn navigerer i det så godt, de nu kan og lever store dele af deres liv på den måde – på både godt og ondt.

Tag dit barn under armen, når biblioteket blænder op for den digitale verden, der sluger så stor en del af børn og unges tid. Sammen med et lokalt SoMe-børne- og ungepanel, der deler ud af deres erfaringer og viden, kan du sammen med både dit barn og biblioteket få et indblik i virkeligheden på de sociale medier og mange af den moderne tids helt varme emner såsom billeddeling, selviscenesættelse, omgangstonen i cyberspace, mobning og relationer. Arrangementet, der starter kl. 17 og varer halvanden time, henvender sig primært til forældre samt til børn og unge i 5.-8. klasse.

Gratis billetter på gladsaxe.dk/bibliotek, hvor du også kan læse meget mere om dette samt andre arrangementer.