Boksekarriere er slut

Robert Larsen stopper som aktiv, men vil fortsat hjælpe unge talenter på vej. Foto: Jan Løfberg.

Robert Larsen stopper efter 30 år som bokser

Af Jan Løfberg

Den professionelle bokser Robert Larsen fra Bagsværd har valgt at stoppe som aktiv: – 30 år, 3 måneder og 12 dage, så længe varede min aktive boksekarriere. Det er jo det meste af mit liv. Jeg har de seneste dage mærket meget efter, virkelig tænkt. Og nu er det definitivt slut, siger Robert Larsen.

– Jeg har været bange for at miste ”målet”, grunden til at holde mig i form. Fristelsen er stor for at tage en kamp mere. Jeg får stadig tilbud om kampe, og lysten til at bokse en kamp mere, skal jeg vist stadig slås lidt med. Men de sidste dage har jeg kunne mærke, at det er slut.

Jeg husker stadig min første træningsdag i kælderen i Gladsaxe Sportshal, personerne der var der den dag, duften/lugten med mere. Det er blevet til godt 90 gange, alt i alt at jeg er trådt op i den boksering, amatør og prof.

Robert Larsen opgiver ikke helt boksningen. Han hjælper unge talenter i sin gamle klub Gladsaxe Bokseklub, hvor han startede for 30 år siden, samt Bispebjerg Bokseklub, hvor han har været træner de seneste seks år.

Til maj vil Robert Larsen løbe sit første maratonløb, så han er bestemt ikke færdig med at få sved på panden.