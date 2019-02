Det var nu en dieselbil

Det så voldsomt ud, da brandfolkene gik i gang med at slukke branden. Men det hele var nu meget hurtigt overstået. Foto: Kaj Bonne.

Bilbrand skal nu undersøges

Af Niels Rasmussen

Af gode grunde var det ikke et litiumbatteri, der var årsag til den bilbrand, der forrige uge prægede bybilledet på Carl Blochs Alle ud for danbolig, hvor en parkeret, leaset Volvo til over en million kroner gik op i flammer efter brand i motorrummet.

-Der var nemlig ikke tale om en hybridbil, men derimod en dieselbil, fortæller Jan Larsen, der er presseansvarlig hos Volvo.

Så folk med hybridbiler behøver ikke at frygte, at der pludselig opstår en brand i bilen.

-Nu skal brandeksperter undersøge bilen for at finde ud af, hvad der forårsagede, at der pludselig gik ild i den, så det er alt for tidligt at komme med konklusioner, siger Jan Larsen.