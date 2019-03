Få et lønsystem og få mere tid til arbejdet

SPONSORERET INDHOLD: De fleste, der har med løn at gøre, ved hvor tidskrævende det kan være. Selv ved få ansatte, der skal have løn, er der mange regler og forhold man skal kende til. Der er heldigvis hjælp at hente i et lønsystem, som kan foretage alle mellemregninger, frem til udbetaling af lønnen.

Af SPONSORERET INDHOLD

Et mobilt lønsystem giver flere muligheder

Flere udbydere tilbyder muligheden for at kunne indberette og styre løn via en mobil løsning, så både ansatte og de lønansvarlige kan holde sig ajour og dokumentere brugt arbejdstid. Det kan være ret smart, især for installatører og andre, der kører ud og arbejder, at klare indberetningen over mobilen eller en tablet. I mange tilfælde får man nemlig en app med til lønsystemet.

Samtidig vil man som lønansvarlig være i stand til at klare alt med lønnen, uanset hvor man befinder sig. Om man er på farten, hjemme ved skrivebordet eller på jobbet. Det frigør tid til at klare alt det primære arbejde, så man bedst muligt kan udvikle forretningen og øge virksomhedens indtjening.

Med en app kan man ofte også rette i tidligere kørt løn, hvilket ellers kan være både tidskrævende og teknisk svært. Der vil uvægerligt ske fejl i ny og næ, så det at kunne gå tilbage i tidligere lønkørsler, vil gøre en stor forskel.

Undgå faldgruber og dyre fejl

Et lønsystem vil, uanset om man har en lille virksomhed eller en stor virksomhed, frigøre tid til andet arbejde, men det gør det samtidig langt lettere at undgå de mange problemer, der kan opstå og de fejl som kan komme til at koste mange penge – både for virksomheden, men også for den ansatte. Løntekniske forhold som nulangivelser, de nye ferieregler, korrekt skat, pension samt til- og fratrædelser, er i mange tilfælde noget man vil kunne få hjælp til af en udbyder af et lønsystem – ofte til en fornuftig pris.

Integrerer eksterne systemer

Varetager man sin økonomi i et af de gængse systemer, er der god chance for at det kan integreres i et lønsystem. Med en smart integration til et økonomisystem, vil al den løn man udbetaler, samtidig blive bogført i økonomisystemet. Det afhjælper også en masse fejlposteringer. Registrerer man sin tid i et eksternt tidssystem, vil det også ofte være en mulighed at få de to systemer til at snakke sammen, for et let flow af løndata.

Automatisk lønberegning og lønkørsel

Vælger man et smart lønsystem, er der ganske få forhold og tekniske opgaver man behøver at sætte sig ind i og udføre. Det er eksempelvis muligt at lade et lønsystem foretage følgende pr. automatik:

Udbetaling af løn, overførsel af betalinger, indberetning til SKAT, feriekonti og andre instanser, overførsel af data fra tidsregistreringssystemer, og overførsel fra lønsystem til økonomisystem.

Mange gange kan det være tilstrækkeligt at indtaste virksomhedens og den ansattes stamdata. Så klarer lønsystemet resten. Det vil gøre en forskel, både for små og store virksomheder.

Så er det bare op til dig at vælge hvilket system, der kan varetage din lønberegning bedst muligt.