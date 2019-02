Film om børnenes fremtid

Zain Al Rafeea (til højre) i den vidunderlige ”Kapernaum”. Foto: Scanbox

Bibliografen viser den libanesiske Kapernaum

Af Niels Rasmussen

I ”Kapernaum” bor den 12-årige Zain i Beiruts slumkvarter. Publikum stifter bekendtskab med ham i den retssal, hvor han har lagt sag an mod sine forældre. Hvorfor, spørger man sig selv om? At de har født ham ind i en formålsløs og elendig verden! Med retssagen som ramme får vi Zains fortælling, samt historien om de mennesker og omstændigheder, der har formet ham.

”Kapernaum” er en skelsættende og uafrystelig film, der ikke er bange for at gå direkte til sagens kerne og stirre verdens afgrundsdybe globale ulighed og børns dårlige vilkår direkte i øjnene. Samtidig er det historien om en enestående knægt, der giver os troen på, at børn kan vise vejen til en bedre fremtid. Zain Al Rafeea, der selv er syrisk flytning, spiller Zain og leverer en af filmhistoriens mest rå og imponerende børneskuespilpræstationer.

Alt i alt er ”Kapernaum”, der vandt juryens pris ved filmfestivalen i Cannes, en enestående oplevelse og har modtaget priser verden over. ”Kapernaum” var også Libanons kandidat til bedste udenlandske film ved den netop afholdte Oscarceremoni.

”Kapernaum” har premiere i Bibliografen torsdag 28. februar og vises kun i én uge.

Husk, at det stadig er muligt at fange Oscar-filmene ”If Beale Street Could Talk” og ”Green Book” i Bibliografen. Spilletider og billetter findes på bibliografen.dk