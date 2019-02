Forældre skal være rollemodeller

Kære bilist, ja dig som ikke gider bruge dit blinklys når du skal dreje, måske fordi det ikke rager mig, hvor du skal hen.

Af Hans Christian Grønbech, Ericavej, Vangede

Kære bilist, kære forælder

Kære bilist, ja dig som ikke gider bruge dit blinklys når du skal dreje, måske fordi det ikke rager mig, hvor du skal hen. Du skal vide at du en gang bliver årsag til, at mit barnebarn får plads på kirkegården, du vil få en bøde og formegentlig miste dit kørekort, og måske en dom.

Kære forælder, ja dig som med dit 5- årige barn i hånden, løber over vejen mellem kørende biler, mindre end 10 meter fra et lyssignal og fodgængerfelt, du skal vide, at dit barn spejler sig i hvad du gør, og givet vis om et par år også vil løbe over vejen ved siden af et fodgængerfelt, blive kørt over, for derefter at få plads ved siden af mit barnebarn på kirkegården.

Tænk jer om når I færdes i trafikken, det kan redde liv !!