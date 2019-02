Gladsaxe er stødt på et isbjerg

Det virker som om, der ingen ende er på mistede persondata i Gladsaxe kommune.

Af Martin Skou Heidemann, Søhuse 1, Bagsværd, Byrådsmedlem for Venstre

Det virker som om, der ingen ende er på mistede persondata i Gladsaxe kommune. Var de først omtalte 20.000 mistede CPR-numre i virkeligheden kun toppen af isbjerget? I så fald er Gladsaxe kommune som en anden Titanic stødt lige ind i isbjerget og i stedet for at få kompetent hjælp udefra til at lære af fejlene, så synker Gladsaxe kommunes troværdighed lige så stille og roligt mod bunden, mens der råbes ”enkeltstående fejl”, ”intern redegørelse” og ”vi beklager”.

Det er jo også helt tragi-komisk, at Gladsaxe kommune lige akkurat nåede at tweete, at der ikke var tale om datalæk, men ”kun” om data-tyveri. Selv om de berørte borgere nok er bedøvende ligeglade med forskellen, så gik der kun få dage, før Gladsaxe endnu en gang måtte krybe til korset og erkende et klokkeklart datalæk: Adskillige CPR-numre lå på nettet, hvilket uden for enhver tvivl er et datalæk.

Da jeg på byrådets talerstol i december satte fokus på Gladsaxe kommunes lemfældige omgang med de personfølsomme data, så mente jeg, at der var behov for en kulturændring, som et samlet byråd skulle stå i spidsen for. Det mener jeg stadig. Desværre er det efterhånden snart for sent. Troværdigheden er tæt på bunden.