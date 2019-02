Gladsaxes U11 piger rydder bordet

Alle fem kampe blev vundet ved stævne i Lystrup

Af Niels Rasmussen

I weekenden var Gladsaxes U11 piger i basketball til stor turnering i Lystrup lidt udenfor Aarhus. Det blev endnu engang en fantastisk opvisning i sammenhold, vilje og godt humør.

… og så blev det også til 5 sejre ud af 5 mulige.

Den første kamp var denne gang altafgørende at vinde, da der kun var 3 hold i puljen. Holdet har altid haft det svært i de første kampe men denne gang var det som om pigerne havde fået råt kød. De vandt alle løse bolde, tog 32 rebounds og alle piger kom på scoringstavlen. Resultatet blev en flot 28-9 sejr til de røde djævle.

De næste kampe var tætte men pigerne kæmpede og lørdagen gav yderligere to sejre. Det var nogle trætte piger, der fik en fortjent tur i svømmehallen og senere kunne lade op til søndagens semifinale med melodi grand prix.

Semifinalen var et lokalopgør mod BMS Herlev som Gladsaxepigerne altid kæmper med at slå. Denne gang spillede Gladsaxe fantastisk forsvar og holdt modstanderen fra at score i tre ud af fem perioder. Sejren blev på 23-9 og man var klar til finalen.

Endnu en gang blev kampen afgjort af vilje og fantastisk forsvarspil fra Gladsaxes piger. Selv om de var bagud efter første periode med 3-4 var der ingen nerver at spore hos pigerne. De tog fat i kampen og viste hvor guldmedalje skulle hænge.

Finalesejren blev på imponerende 34-14.

Endnu en turnering overstået og vundet af de talentfulde piger. “ Jeg er så stolt af de her piger – udtaler træner Nicolaj Stockmal og fortsætter – for 18 måneder siden ville jeg ikke kunne melde dem til en turnering fordi mange kun lige var startet. Nu taler vi om et hold der har vundet to turneringer i træk. Det er sjovt at være med til afslutter han og smiler.

Hvis du også kender nogen der vil spille med U11 pigerne er alle velkomne mandag kl. 16.00 og lørdag kl. 10.30. Alle er velkomne.