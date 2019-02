Her er der kun vindere

Når man går over sø og land, kan man ende med at komme til vinkeland. Den sang er en vigtig del af den danske kultur, og her kan alle være med. Foto: Kaj Bonne.

Børnehavebørn skaber ekstra liv på plejecentret Rosenlund

Af Niels Rasmussen

Først var nogle af dem lidt betuttede og lidt skeptiske. Det er sin egen sag at være 5-6 år og komme ind på et plejehjem, hvor beboerne er i oldeforældrealderen.

Men nu er alle bånd løst op. Børnene fra Mørkhøj Fri færdes hjemmevant i trygge omgivelser, når de en gang om ugen opholder sig en times tid på det nærliggende plejehjem Rosenlund.

Der bliver lavet stolegymnastik, så alle kan være med – uanset om man er 5 eller 90 år. Der bliver leget sanglege, hvor der hoppes og danses og vinkes, og der synges om lærkereden og om bjørnen, der sover inde under et stort klæde, der fungerer som hule og om at gå over både sø og land.

Her kommer der masser af spontan livsglæde ind i festsalen.

Beboerne hygger sig med børnene, og børnene får en fornemmelse af familieliv og om at man godt kan have både forældre, bedsteforældre og oldeforældre.

-Børnene skal ikke bare komme for at lyse lidt ekstra op i de ældres hverdag. De skal også selv have noget med hjem.Børnene arbejder med tingene, når de kommer tilbage til deres institution. De har bl.a. lavet stamtræer af deres egen familie, fortæller Eva Hesse Lundström, der som forælder sammen med gemalen Joakim har involveret sig i projektet, der går under navnet ”Rollinger og oldinger”.

-Der leges en halv times tid, og der spises lidt sund frugt og grøntsager, fortæller hun.

I torsdags var borgmester Trine Græse forbi for at se, om det er noget, der kan overføres til andre institutioner, og umiddelbart ligger det hele til det berømte højreben. Det kan vist næsten kun blive en succes.

