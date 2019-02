På det seneste møde i Børne og Undervisningsudvalget stillede Socialdemokratiet forslag om hurtigst muligt at få heste tilbage til Værebro klub og Skovbrynet Skole .

Af Martin Samsing, Katrine Skov og Jakob Skovgaard Koed – Socialdemokratiske medlemmer af Børne og Undervisningsudvalget

På det seneste møde i Børne og Undervisningsudvalget stillede Socialdemokratiet forslag om hurtigst muligt at få heste tilbage til Værebro klub og Skovbrynet Skole. På et tidligere møde har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet at udskyde ombygningen af den på nuværende tidspunkt ikke-lovlige hestestald ved Skovbrynet skole, indtil der er en afklaring omkring områdets fremtidige skolestruktur.

I dag er der kun heste i folden ved Grønnegården. Fra 1 januar 2020 er der kommet nye krav til hestefolde og derfor var der i dagsordenen lagt op til at nedlægge hesteholdet på Grønnegården og sælge hestene. Konsekvensen af denne beslutning ville være en lukning af tilbud om heste til børn i skoleklubber.

Socialdemokratiet ønsker, at børnene fortsat kan ride på heste. Derfor er vi glade for hele udvalgets støtte til vores forslag. Vi forventer, at udvalget indenfor kort tid får et oplæg til etableringen af en lovlig stald med folde ved Skovbrynet Skole. Når stalden står færdig, kan hestene flyttes fra Grønnegården til Skovbrynets skoleklub, og klubberne vil fortsat have muligheden for at benytte tilbuddet.

Udvalget har tidligere afsat midler til en opgradering af Skovbrynet skoleklub. Socialdemokratiet forslår, at disse indgår i projektet, så vi får en helhedsløsning ift. skoleklubben og hesteholdet.

Vi mener, at skolebørnene i Gladsaxe skal have muligheden for at ride, ligesom natur og udeliv skal være en fast bestandel af alle børns opvækst.