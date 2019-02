Ingen grund til hastværk med sundhedsudspil

Kommer regeringen med et revideret sundhedsudspil? Det gør regeringen, hvis man skal tro de rygter, som lige nu florerer blandt partierne på Christiansborg, de faglige organisationer på sundhedsområdet og blandt journalister.

Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger og folketingskandidat (S)

Men vil regeringen så rette grundlæggende op på sit første udspil? Det er nok usikkert. Der er ellers god grund til at rette op på regeringens udspil.

For det første virker det hovedløst, hvis der på super kort tid inden et folketingsvalg skal gennemføres forhandlinger om en kæmpe stor strukturreform af hele vores sundhedsvæsen. Er det virkelig seriøst at skulle forhandle en så stor reform på ultrakort tid? Og hvorfor gennemføre en stor reform af vores sundhedsvæsen, uden at der først er gennemført en evaluering af den reform, som blev gennemført i midt 00’erne?

For det andet er det en rigtig dårlig idé, at afskaffe den demokratiske ledelse af vores sundhedsvæsen – regionerne. Jeg er ret sikker på, at akutklinikken i Gentofte ikke var blevet fastholdt, hvis ikke det havde været for vores politikere i regionen. Jeg er også meget tryg ved, at det er politikere, og ikke embedsmænd, der skal træffe svære prioriteringsdiskussioner om økonomi og anvendelse af dyr medicin. Det er etiske dilemmaer, som kræver politiske svar.

For det tredje er der endnu ikke fremlagt et regnestykke, der bare tilnærmelsesvis viser, hvordan økonomien skulle hænge sammen. Indtil videre er der tale om en spareøvelse.

Så ingen grund til hastværk. Der er problemer, der skal løses. I samarbejdet mellem praktiserede læger, kommuner og hospitaler. Og vi skal give medarbejderne tid til at bruge deres faglighed. Lad os løse dem ordenligt, i stedet for at bruge al energien på en ny kæmpe reform.