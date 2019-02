Jagten på 50.000 underskrifter i gang

Det tværpolitiske initiativ mod trafikstøj intensiveres

Af Niels Rasmussen

Kan man samle 50.000 underskrifter sammen, kan man få behandlet et forslag i Folketinget. Og nu går partierne i Gladsaxe ind i den kamp. Det overordnede mål er få gjort noget radikalt ved støjen fra de forskellige motorveje.

Lørdag 23. februar samles man ved Kvickly ved Buddinge Station. Der skal sættes fokus på problemet, og man skal sikre sig opbakning. Partiernes repræsentanter vil den lørdag gå fra dør til dør for at samle elektroniske underskrifter.

Det er Mads Fuglede fra Venstre, der er tovholder på projektet, der ikke har noget med politisk ideologi at gøre. Det er en fælles kamp mod den ødelæggende trafikstøj.

-Støj er i høj grad et problem der mærkes lokalt, men kræver handling på alle niveauer. Det er derfor også vores ambition, at underskriftindsamlingen skal munde ud i en national handlingsplan for at bekæmpe støjen, siger Mads Fuglede, der har kontaktet alle partiforeningerne.

-Jeg håber, at I vil hjælpe med at sprede invitationen til jeres medlemmer og opfordre dem til at støtte op om sagen med deres underskrift, skriver han bl.a. i henvendelsen.