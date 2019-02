Der ryger næsten en million kroner i kommunekassen

Af Niels Rasmussen

Der var bevilget 91.700.000 kroner til købet af Fremtidsvej 1, hvor der tidligere bl.a. var politistation. Nu er hele handlen gjort op, og den samlede udgift for kommunen blev på 90.705.091 kroner. Det betyder et mindreforbrug på 994.909 kroner. Selve købet af bygningen kom til at koste 89.918.500 kroner, mens udgifterne til skøde og refusionsopgørelse blev på 786.591 kroner.(N.R.)