Køb Samsung Galaxy S10 nu og få rabat

SPONSORERET INDHOLD: Går du og drømmer om at købe en ny telefon - og gerne en, der kan en hel masse?

Af SPONSORERET INDHOLD

Går du og drømmer om at købe en ny telefon – og gerne en, der kan en hel masse? Så er det måske interessant at vide, at Samsung netop har sendt dette års udgave af deres klassiske Galaxy-serie på gaden. Den nye telefon hedder Samsung Galaxy S10, og den fås også i to andre udgaver, der hedder S10e og S10+. Endnu mere interessant er det måske at vide, at du får en klækkelig rabat, hvis du er hurtigt ude og forudbestille en S10 eller en S10+.

For at skyde salget i gang, har Samsung nemlig valgt at byde på et sæt af deres ligeledes helt nylancerede høretelefoner Galaxy Buds. Det er et par true-wireless hovedtelefoner, hvilket betyder, at de to små ørepropper, man sætter i ørerne, er helt uden ledninger – hverken til telefonen eller mellem hinanden. Hvis man vil gøre brug af det faktisk ret gode tilbud, skal man forudbestille enten en S10 eller en S10+ inden 7. marts. Men inden da, er det måske meget rart at vide lidt om, hvad det er for en telefon. Lad os derfor se lidt nærmere på nogle af de helt centrale dele.

Bedste mobilkamera på markedet?

Vi elsker allesammen at tage billeder, og der kan vist ikke være nogen tvivl om, at når historikere om tusinde år skal kigge på vores tid, så kan de stort set kortlægge især vores børns liv dag for dag. Det er flere år siden, at vi danskere overskred den magiske grænse og lagde mere end 1 milliard foto på Facebook – og langt de fleste er taget med en mobiltelefon.

Vi elsker kort sagt vores mobilkamera, og det betyder, at vi stiller store krav til det. Krav, som S10 og S10+ ser ud til at leve op til – og mere end det. Hvis du er vild med specifikationer, får du lige nogle tal – ellers spring videre til næste afsnit: S10 og S10+ har triple-kamera bag:12 MP (F1.5/F2.4 DP AF), 12 MP zoom samt 16 MP ultra-wide. På S10 finder man en 10 MP (F 1.9 DP AF) linse på fronten, mens S10+ har et dual-frontkamera bestående af den samme 10MP linse som S10e og S10 samt en 8 MP ultra-wide linse.

Batteriet er også noget de fleste går op i, og her er der også opgraderet i S10 og S10+, som har henholdsvis et 3400 mAh batteri og et 4100 mAh batteri. Begge telefoner understøtter trådløs opladning og har desuden fået en ny feature, nemlig trådløs strømdeling. Det vil sige, at du kan oplade andre enheder, som understøtter trådløs opladning – for eksempel de Galaxy Buds, du lige har fået gratis med din nye telefon.

Men det er ikke begrænset til Samsung-produkter, og du kan således også oplade dine venners iPhone eller deres hovedtelefoner – så længe de altså understøtter trådløs opladning.

Endelig er det værd at nævne skærmen, som tager begrebet Infinity-skærm helt alvorligt. Det vil sige, at der praktisk talt er skærm fra kant til kant på S10 og S10+, hvilket giver et virkelig flot design. Det kan lade sig gøre, fordi frontkameraet er ekstremt lille og derfor ikke tager plads fra skærmen.

Samtidig er der tale om virkelig god skærm, med et billede, der står knivskarpt. Vi slutter lige af med lidt fakta om skærmen: S10 og S10+ har begge en buet QHD+ Super Amoled Infinity skærm med en opløsning på imponerende 3040 x 1440 pixel. På S10 er skærmen på 6,1 tommer, mens den S10+ er på 6,4 tommer.