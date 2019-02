Kun for mænd

Forfatteren og eventyreren Ernest Hemmingway har givet navn til en mandeklub. En afdeling stiftes i Gladsaxe. Foto: Privat.

Hemingway Club er et socialt netværk for mænd over 60. Den 19. marts åbner klubben en afdeling i Gladsaxe

Af Niels Rasmussen