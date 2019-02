Lavere elevtal giver penge i kassen

Gladsaxe kommune kommer til at bruge seks millioner kroner mindre på skoleområdet

Af Jan Løfberg

I budgettet for 2018 havde Børne- og Undervisningsudvalget i Gladsaxe Kommune budgetteret med et noget højere elev- og børnetal. Søgningen til SFO, skoleklubber, den mellemkommunale skolegang (børn fra Gladsaxe, der går i skole og benytter fritidstilbud i andre kommuner og modsat) samt elever på privat- og efterskoler har været mindre. Faktisk ender den samlede positive budgetregulering på lidt over seks millioner kr.

I alt tilmeldtes 78 færre elever end ventet til kommunens folkeskoler. Det giver en besparelse på næsten 3,5 mio. kr.

Endvidere er der færre Gladsaxe-børn i andre kommuners skoler og fritidsordninger, mens tilstrømningen fra andre kommuner til Gladsaxe også har været mindre end ventet. Det giver en besparelse på ca. 4,3 mio. kr.

Til gengæld er elevudgifterne til privat- og kostskoler steget betragteligt med lidt over 6 mio. kr., mens udgifterne til privatskolernes SFO-ordning har givet udgiftsreduktion på 2,75 mio. kr.

Summa summarum: Når plusser og minusser gøres op tilflyder der kommunens kasse 6.051.000 kroner.

Situationen kan dog hurtigt ændre sig, når byggerierne på Vadstrupvej og på Gladsaxevej tæt på Ring 3 står færdige om ikke så lang tid. Det må formodes, at der flytter en del familre med børn ind de mange lejligheder.