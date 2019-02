Lokalplanen skal faktisk overholdes

Lad mig først slå fast, at jeg er en borger, der som udgangspunkt er glad for at bo i Gladsaxe Kommune. Aktuelt er jeg dog noget frustreret.

Af Gitte Stigsnæs, Lykkesborg Alle 8a

Som beboer på Lykkesborg Alle skrev jeg den 19.11.18. til Gladsaxe Kommune. Baggrunden var, at efter bebyggelsen på Søborg Hovedgade/ Niels Finsens Alle blev opført, oplevede vi på Lykkesborg Alle at blive oversvømmet af biler. I det første svar fra Gladsaxe Kommune blev der svaret: Den nye ejendom har faktisk etableret det nødvendige antal p-pladser i kælderen.

Jeg tjekkede derefter lokalplanen. Heri er det beskrevet, at hver lejlighed skal have en parkeringsplads pr. lejlighed. Derudover skal der etableres en parkeringsplads pr erhvervslejemål. Med 53 lejligheder og 7 erhvervslejemål, vil dette være 60 parkeringspladser. Men der er kun etableret 42 pladser.

Så meldingen om, at der var styr på pladserne var simpelthen urigtig. Jeg henvendte mig så til byggesagsafdelingen. Jeg har mailet frem og tilbage med dem. De skriver, at der rigtig nok ikke er etableret pladser nok. At bygherre har søgt dispensation. Og at der endnu ikke er truffet en afgørelse?

Bygherre har fået tilladelsen til at bygge, hvis lokalplanen blev overholdt.

Det er den ikke blevet.

Kommunen har ikke tjekket om lokalplanen er overholdt. Når det så opdages, at den ikke er overholdt, tages der stadig ikke aktion på dette. Bundlinien er, at bygherre skal opføre de antal parkeringspladser der er påkrævet. Jeg synes ikke det er rimeligt at trække sagen længere ud.