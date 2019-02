Lucer går egne veje

Lucer i Høje Gladsaxe. Fra venstre Kristoffer, Jonathan, Lasse og Anders. Foto: Pressefoto.

Rockbandet Lucer har sine rødder i Gladsaxe, og de har netop udgivet deres andet album

Af Jan Løfberg

Det moderne samfund. Fremmedgørelsen. Ensomheden vi kan føle, selv om vi er blandt mange.

Det er nogle af de temaer, som rockbandet Lucer (udtales ”luser”) tager op på deres andet album, der udkom under stor festivitas med koncert i fredags på Hotel Cecil.

Det nye album hedder Ghost Town. Albummets hovednummer hedder også Ghost Town, og der er i alt 10 sange, som er fundet værdige til at komme med. Albummet er udkommet både på CD og vinyl, men nu om dage har de store streamingtjenester også en betydning.

Vi gamle og mere jordnære kan på pladecoveret se de fire bandmedlemmer med Høje Gladsaxe i baggrunden. De dystre toner bliver slået an i Ghost Town, men det var ellers noget af en udfordring for Lucer, da de mødte op til en fotosession.

I teksten, som er på engelsk, hedder det blandt andet i Ghost Town: Solen skinner aldrig, men gaderne er mine.”

– De foregående dage havde det regnet, og det var midt i september. Men lige netop den dag, hvor vi skulle fotograferes bragede solen ned, så der måtte arbejdes lidt med fotoet, fortæller forsanger Lasse Bøgemark Christiansen.

– Det skal nu opfattes som en hyldest til Gladsaxe. Det er her vi kommer fra. Jeg har haft flere kærester, som har sagt ”bor du helt derude”. Jeg synes nu ikke, at det er ”derude”, siger Lasse, da vi taler med dem om deres nye album på Zeppelin Bar på Vesterbro. Her hænger bandet ofte ud. Meget passende, da deress pladeselskab Target/Mighty Music ejer baren. Sammen med lillebror Anders arbejder Lasse i familievirksomheden SE Glas på Søborg Hovedgade. Anders og Lasse er begge uddannet glarmestre. De andre medlemmer Jonathan Nørgaard og Kristoffer Friis Kristensen er henholdsvis projektleder i Egmont Publishing og departmentmanager i Europas største Hennes & Mauritz på Strøget.

Der skal tjenes til dagen og vejen, men naturligvis brænder bandets medlemmer for deres musik: – Vi vil gerne leve af vores musik. Det siger sig selv. Men jeg kan ikke se mig selv som musiklærer. Det har jeg simpelthen ikke tålmodighed til, siger Jonathan. Bandets øvrige medlemmer nikker bekræftende, og Kristoffer fortæller en skrækhistorie om, hvordan han var ved at gå grassat, da han underviste i guitarspil.

En modsat revolution

Lucer betegner sig selv som rockband. Der kan nu om dage herske forvirring om, hvad der er rock, og hvad der ikke er rock. Det er nærmest lettest at finde frem til det sidste. Det meste hitlistemusik er vel nærmest en eller anden variant af pop. Rocken har trange kår, selv om ligesom bluesen spilles svedigt i små klubber over hele landet. Heldigvis er ”Ghost Town”, som allerede er udsendt som single, blevet spillet en del i radioen, ligesom folk har været inde at høre den på forskellige streamingtjenester.

For tre år siden udgav Lucer sit første album. Siden har bandet fået Kristoffer Friis Kristensen med på guitar, så det giver noget mere lyd. Samtidig har bandet været inde i en proces, hvor man er gået nye veje for at finde ind til sig selv.

– Tidligere fortalte vi altid, hvilke kendte bands vores musik lignede. Det gør vi ikke mere. Vi er unge, og vi laver vores egen musik, siger Anders Bøgemark Christiansen.

– Vi har vores egen definition af rockmusik. God sang, god melodi og god instrumentering. Før i tiden ville folk gerne høre en fed guitarsolo, nu gider de ikke det guitarlir mere, supplerer Lasse.

– Rocken har altid været rebelsk. Men vi har vendt bøtten og lavet en ”revolution” mod rocken. Vi udfordrer os selv. Vores forsanger har lært at skrive gode sange. Vi har hævet lixtallet, og vi har mange bolde i luften, siger Jonathan Nørgaard.

Udgives i Japan

Måske står Lucer på tærsklen af et gennembrud. I hvert fald er der så meget tro på bandet, at deres album også bliver udgivet i Japan. Det bliver spændende at se modtagelsen derude.

Ghost Town er indspillet hos Thunder Lightning Music i Skanderborg, der også producerer Jacob Dinesen.

Producer på albummet er Tue Madsen, der haft en masse at gøre med dansk metal. Det har givet noget punch, og det er der kommet ti kernenumre ud af, og halvdelen skal udgives som singler.

Efter releasekoncerten i fredags pakkede Lucer kufferterne med det samme, for i weekenden spillede de sammen med et dusin andre rockbands i ”Rock The Boat” på færgen mellem Frederikshavn og Oslo.

Der er rift om Lucer netop nu.

Lasse Bøgemark Christiansen 29 år – bas og vokalAnders Bøgemark Christiansen 25 år – kor og guitarJonathan Nørgaard 33 år – trommer og korKristoffer Friis Kristensen 28 år – guitar og korGhost Town kan ses og høres på: