Foto: Presse

DR-journalister fortæller om økonomisk kriminalitet

Af Niels Rasmussen

DR-journalisterne Niels Fastrup og Thomas G. Svaneborg fortæller om efterårets store skandalehistorie om udbytteskat, internationale finansnetværk og milliarder af skattekroner. Det foregår på Gladsaxe Hovedbibliotek torsdag 28. februar kl. 19.00.

I årevis er en række europæiske lande blevet udplyndret for milliarder og atter milliarder af skattekroner af et netværk af internationale finansfolk fra London og Frankfurt; et netværk, der også omfatter nogle af verdens største banker.

De to DR-journalister, Niels Fastrup og Thomas G. Svaneborg, har sammen med en række internationale kollegaer afdækket udbytteskandalen. Hør dem fortælle om verdenshistoriens måske største kup, og hvordan man som graverjournalist dækker en så spektakulær sag.

Arrangementet er et samarbejde mellem biblioteket og AOF Gladsaxe. Billetterne koster 100 kroner og kan købes på gladsaxe.dk/bibliotek.

Mændene der plyndrede Europa. Pris: 100 kr./65 kr. for medlemmer af Klub Kræs