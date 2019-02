Mæslinger er ikke en ufarlig sygdom

Få taget MFR-vaccinen lyder opfordring fra forsker og folketingskandidat

Af Niels Rasmussen

To voksne danskere er blevet smittet med mæslinger efter at have været på skiferie i Val Thorens i Frankrig. En mand i 20erne fra Fyn og en kvinde i 50erne fra Rudersdal.

Det får den radikale folketingskandidat og medlem af regionsrådet Stiuns Lindgreen med bopæl på Stengårdsvænge til at blande sig i debatten – fordi han også har den videnskabelige baggrund som PhD-forsker.

-Vi er så heldige at have tre børn derhjemme. Min ældste søn og datter mangler endnu deres HPV-vacciner, når de fylder 12 år, mens den mindste på godt 4 måneder naturligvis kun har fået sin første DiTeKiPol-vaccine. Der går stadig et års tid, før hun skal have sin første MFR-vaccine.

-Jeg har været aktiv i vaccinationsdebatten i flere år og kender en hel del til forskningen på området. Derfor undrer det mig til stadighed, hvordan forældre i dagens Danmark bevidst kan fravælge en sikker og effektiv forebyggende behandling, der på verdensplan redder utallige liv hvert år.

-Men det er jo desværre et internationalt fænomen: En mæslingeepidemi hærger for tiden i USA, over 70 mennesker døde på grund af mæslinger i Europa sidste år, og nu er der så et tilfælde af mæslinger i nabokommunen, der er hjembragt fra udlandet. I dette tilfælde skyldes det, at vedkommende er født, før man indførte vaccinen i 1987, siger Stiuns Lindgreen.

-Heldigvis ligger en epidemi ikke lige for i Danmark, da vi har en ret høj tilslutning til vaccinationsprogrammet – men der er stadig et stykke vej op til de 95% af en årgang, der som minimum skal vaccineres mod mæslinger. Mange glemmer, at mæslinger kan have meget alvorlige komplikationer, og at det er en af de mest smitsomme børnesygdomme.

-En smittet person er til fare for sig selv, for medborgere med udfordret immunsystem, og for de uvaccinerede iblandt os, hvad enten det skyldes, at de er for små som min datter eller for gamle som den stakkels person i Rudersdal – eller at deres forældre har truffet et faktuelt uoplyst valg. Så få nu jeres børn vaccineret, og hvis du selv mangler, så udnyt, at det er gratis for alle at få MFR-vaccinen., siger Stiuns Lindgreen.