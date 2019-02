Næsten 3.000 anmeldelser om rotter

Foto: Colourbox

Boligejere skal bidrage til at begrænse problemet

Af Niels Rasmussen

Lad være med at lægge fuglefoder ud, så det også bliver attraktivt for rotterne.

Sådan lyder et kommunalt råd i forbindelse med offentliggørelsen af tallet for rotteanmeldelser for 2018.

Der er tale om næsten 3.000 anmeldelser.

Generelt kan man sige om anmeldelserne i 2018 og de foregående år, at borgerne er blevet mere opmærksomme på at anmelde rotter, ligesom man også har pligt til. Også anmeldelser på offentlige pladser og veje, hvor det er meget svært at behandle problemet, tæller med i statistikken. Her vil rotterne for det meste være væk, når først rottebekæmperen inden for 48 timer kommer ud for at besigtige stedet og sætte et giftdepot.

Derudover har de seneste vintre været milde, ligesom det generelt er en udfordring med fuglefodring og overskudsfrugt i private haver, hvor rotter har adgang til det og derfor er synlige udenfor. Her opfordrer Gladsaxe Kommune til, at man som haveejer er opmærksom på at lægge fuglefoder ud på en måde, så rotter ikke kan få adgang.

I november 2016 fik Gladsaxe Kommune desuden et nyt firma til at stå for opgaven med rottebekæmpelse. Firmaet, Anticimex, har rigtig godt styr på Gladsaxes anmeldelsessystem, hvilket kan betyde, at tallene for de senere år er mere retvisende.