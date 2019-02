Nyt fra politiet

Foto: politi.dk

Sidste nyt fra politiets døgnrapport

Af Niels Rasmussen

49-årig mand sigtet for butikstyveri

Onsdag 13. februar kl. 10.40 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om butikstyveri fra supermarked på Buddingevej.. En 49-årig mand var blevet tilbageholdt af butikkens personale, idet han havde stjålet flere flasker spiritus. Betjentene sigtede manden for butikstyveri, som han erkender.

Tyveri fra varebil på Ærtemarken

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Fiat Ducato varebil sket mellem tirsdag den 12. februar kl. 16.30 og onsdag den 13. februar kl. 08.00 på Ærtemarken i Søborg. En dør var opbrudt, og diverse værktøj var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114

Undgå tyveri fra firmabiler/håndværkervogne

1. Gør tyven utryg: Parkér så vidt muligt et synligt eller befærdet sted med god belysning eller overvågning

2. Gør det svært for tyven: Parkér tæt mod et stakit, hæk eller mur, så adgang til vare- og bagagerum blokeres – og overvej garage

3. Frist ikke tyven: Fjern synligt værktøj og andre værdigenstande. Overvej at opbevare dyrt værktøj et sikkert sted

4. Gør tyvens liv surt: Mærk dit værktøj med synlig gravering eller usynlig lak og registrér dit værktøjs serienumre, tag gerne fotos

5. Skræm tyven væk: Overvej videoovervågning, alarm og gps-tracking – og skilt tydeligt med det

Indbrud i pizzeria i Bagsværd

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et indbrud i pizzeria sket mellem lørdag 16. februar kl. 22.00 og søndag 17. februar kl. 11.10 på Bagsværd Hovedgade i Bagsværd. En lås var brudt op, og småpenge var stjålet fra kassen. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Indbrud i villa på Moseskrænten

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem lørdag den 9. februar kl. 08.00 og lørdag den 16. februar kl. 19.30 på Moseskrænten i Søborg. Et kældervindue var opbrudt, og diverse smykker samt en bærbar computer var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Tyveri fra personbil på Christoffers Alle

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en sort BMW personbil sket mellem fredag 15. februar kl. 21.30 og lørdag 16. februar kl. 05.24 på Christoffers Alle i Kongens Lyngby. En rude var knust, og rattet var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.