På sporet af gamle elever

Der er nedsat en opsporingsgruppe, der skal forsøge at finde så mange som muligt fra klasserne, der begyndte i 1. klasse i 1958. Foto: Privat.

1. klasser anno 1958 vil mødes igen på Søborg Skole

Af Niels Rasmussen

Er du født i 1951? Har du gået på Søborg Skole?

Sådan begynder en annonce under ”Efterlysning” i rubrikannoncen i Marked for private i GladsaxeBladet.

Bag annoncen gemmer sig en gruppe af tidligere elever på Søborg Skole, fortæller Carl-Erik Christiansen, der er med i gruppen.

– Vi vil igen forsøge at samle vores tidligere skole- og klassekammerater. Vores målgruppe, er os der startede i 1. klasse i 1958, og dem der senere kom til nogen af disse klasser.

Igen, fordi vi gjorde det sidst i 1991. Ved hjælp af gamle hjemmeadresser, annoncer og en artikel i Gladsaxe Bladet under overskriften ”Klasse at samle vindues- midter- og dør-rækken” lykkedes det at finde 53. Af dem mødte 47 op til komsammen på vores gamle skoles fødselsdag 27. februar. Det blev en rigtig god oplevelse. Nevada-Brian der ikke kunne huske hvem af tvillingerne han havde kysset i kosteskabet, og vores tidligere regnelærer Søren Hammer der, i sine meget unge dage havde udtalt, at ”Piger kan ikke lære matematik”.

Historierne var talrige, og ikke mindst fortællingerne om skolevagterne Thiesen, Timmermann, Ehlers og Just Pedersen, der strengt men uretfærdigt forvaltede skolens regler om leg, løb og sneboldskast.

Vores inspektør hed Larsen, og vores viceskoleinspektør hed frk. Olsen. Det var hende der svingede spanskrøret, når alle andre magtmidler ikke var lykkedes.

Ved genforeningen i 1991 var der mange, der ikke havde set hinanden i 26 år, så nu vil vi forsøge at gentage forestillingen.

Det er ikke blevet nemmere at opspore vores skolekammerater. Vi udarbejdede en kontaktliste i 1991 med 66 navne og adresser, men forældre- og hjemmeadresser duer ikke rigtigt mere. De tidligere fastnet telefon numre er lagt om. Pigerne er ikke bare blevet gift og fået nyt efternavn, men er også blevet skilt og fået det gamle tilbage. Det er begrænset hvor mange der er fundet via KRAK, og for ikke at tale om facebook. Det er nok et medie der bliver brugt mere af vores børn og børnebørn.

Når vi får fat på folk bliver de som regel meget glade og begejstrede og vil meget gerne være med, så vi vil fortsat forsøge at finde nogle flere. Hvis der er nogen i målgruppen, eller nogen der kender nogen, må de meget gerne skrive til carl-erik@andersen-maare.dk eller sms/ringe på 40 25 26 33.