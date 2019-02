Pulterrum der gør indbrud nærmest umuligt

SPONSORERET INDHOLD: Hos Gitterspecialisten har vi, efter mange års erfaring i branchen, en stor viden i, hvordan vi leverer de bedst beskyttede pulterrum, kælderrum, depotrum og alle andre former for opbevaringsrum.

Hos Gitterspecialisten har vi, efter mange års erfaring i branchen, en stor viden i, hvordan vi leverer de bedst beskyttede pulterrum, kælderrum, depotrum og alle andre former for opbevaringsrum.

Vi kender både forsikringsbranchen og deres krav til pulterrum i forhold til erstatning rigtigt godt, så vi sørger altid for at dit opbevaringsrum opfylder alle krav, så dine eller beboernes ejendele er så sikrede som muligt imod ubudne gæster.

Det kan være en svær og uoverskuelig opgave at finde den perfekte løsning til din ejendoms kommende kælderrum eller pulterrum, uden at gå ned på enten æstetik, eller på sikkerhed, beskyttelse samt den bedste udnyttelse af pladsen. Vi mener selv, vi kan imødekomme de krav, og især inden for sikkerhed, har vi nogle løsninger, som skaber tryghed fordi de sikrer optimalt mod ikke alene indbrud – men også mod f.eks. brand, skimmelsvamp og fugtskader.

Løsninger

Alle vores pulterrum har en maskestørrelse på 50 x 50 mm, og en trådtykkelse på mellem 2 til 5 mm. Dertil kan du vælge mellem to forskellige pladeløsninger. Sammensætningen af vores løsninger afhænger meget af, hvor sikker en løsning, du ønsker for dine og/eller beboernes ejendele. Hvis din ejendom i forvejen er ret sikker, og generelt ikke er plaget af indbrud, vil vi anbefale, at dine pulterrum bliver leveret med vores UR 350 netvægge.

Er din ejendom derimod ikke så godt beskyttet, og har I før været plaget af indbrud, vil vi anbefale jer en løsning med enten vores UX 450 eller UX 550 netvægge.

Dørene til vores pulterrum kan du få fra 750 til 1200 mm. De er forberedt til enten hængelåse eller med modullåse. Så hvis du ønsker et låsesystem, der passer til det låsesystem, I har i forvejen, er løsningen med modullåse det oplagte valg, og det vil formentlig også glæde beboerne.

For at undgå ubudne gæster bedst muligt, anbefaler vi, at du vælger modellerne UX450 eller UX 550 og kombinerer det med godkendte låse. Ved at vælge de løsninger, er dine og beboernes ejendele beskyttet bedst muligt.

På vores hjemmeside kan du læse mere om de forskellige pulterrum.

Levering og montering

Vi leverer og monterer nøglefærdige pulterrum til din ejendom. Det bliver gjort af dygtige fagfolk, så du er sikker på, det bliver monteret, så de passer optimalt efter bygningens form, gældende lovgivning samt efter den aftale, der er indgået mellem Gitterspecialisten og dig.

Gitterspecialisten

Vi vil altid hellere end gerne tale med dig, så vi sammen kan finde frem til den bedste løsning for din ejendom. Vi rådgiver på daglig basis kommende og nuværende kunder, så vi sikrer, det altid er den mest optimale løsning, vi leverer. Vi har stor erfaring med levering af opbevaringsrum til andelsboligforeninger, ejerforeninger og andre beboelsesejendomme, og sætter en ære i at levere løsninger som både er sikre og som passer til boligmassens æstetiske udtryk.

Ring derfor gerne til os allerede i dag, så vi kan tage en uforpligtende snak om dit behov. Vores telefonnummer er +45 26 74 08 04 — eller kontakt os via Gitterspecialisten.dk