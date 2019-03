Starte egen virksomhed? Husk at overveje en advokat

SPONSORERET INDHOLD: Står du foran en opstart af egen virksomhed, kan det virke uoverskueligt at læse og sætte sig ind i de mange regler og forhold, der gør sig gældende.

Af SPONSORERET INDHOLD

Står du foran en opstart af egen virksomhed, kan det virke uoverskueligt at læse og sætte sig ind i de mange regler og forhold, der gør sig gældende. Er man relativt sikker på, at man fra start kommer til at have en indtjening, kan det være en god investering at få skabt en god relation til en advokat. Der findes en lang række advokatfirmaer, som hjælper nye virksomheder i gang. Gå på jagt efter advokater i København, og få den bedste start på din nye virksomhed.

IVS, ApS eller enkeltmandsvirksomhed

Hvad man allerede fra start ved, hvilken virksomhedstype man skal oprette, er man et godt stykke af vejen. Der findes en lang række informationer, webinars og workshops, og de væsentligste finder man hos SKAT og Virk.dk. Er man ferm til at læse, og husker diverse regler og forhold godt, er det faktisk nogenlunde ligetil. Problemet er, at man ikke altid har tid til at sætte sig ind i alt, hvis man også skal have udviklet sin ide og gøre sin forretning levedygtig.

Er man ikke sikker på, hvad for en type virksomhed man skal oprette, er der masser af hjælp at hente, hvis man investerer i tid hos et advokatfirma. Der vil man få afklaret, om man skal oprette en enkeltmandsvirksomhed, et IVS, ApS eller en anden type virksomhed. Og typisk vil man endda kunne betale sig fra at få en advokat til at gøre det. Fordelen ved den løsning er, at man inden oprettelse får god vejledning, mulighed for sparring, og i sidste ende den helt rigtige løsning for ens nye virksomhed.

En god start hjælper

Hvis man giver sig selv det bedste udgangspunkt, er sandsynligheden for overlevelse helt naturligt størst. Gode og lange overvejelser om mål, mission, SWAT-analyser og andet, der sigter mod at styrke den nye virksomheds levedygtighed, er vigtig. Men statistikken siger alligevel, at der i januar 2019 var en lille stigning i antal konkurser. En hjælpende hånd fra et advokatfirma kan give den tid og ro, der skal til for at man lykkes.

Var det alligevel ikke den rigtige type

Kommer man undervejs til den konklusion, at det alligevel var det forkerte valg man tog, kan man hos en advokat også få hjælp til at omdanne sin virksomhed til en anden type. Det kan være, man fra start mente at en enkeltmandsvirksomhed var det rigtige, men alligevel har været bedre tjent med et ApS. Det kan f.eks. være grundet skattetekniske forhold eller det, at man som enkeltmandsvirksomhed hæfter for virksomhedens gæld med sin private formue.

Også en god hjælp ved afvikling

Er man af forskellige årsager nødt til at lukke sin virksomhed, er der også mulighed for at købe sig til rådgivning og hjælp til lukning af et selskab. Der er flere forhold, der gør sig gældende når man har brug for at opløsning af virksomhed, som f.eks. tilbageværende forpligtelser som gæld og andre interessenter, og uden et godt overblik, kan man havne i en situation, hvor man har mistet overblikket. Her hjælper en advokat også.