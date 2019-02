To Oscarkandidater i Bibliografen

Yalitza Aparicio (til venstre) i ”Roma”, der har fået 10 Oscarnomineringer. Foto: Scanbox/Netflix

Både Green Book og Roma er på programmet

Af Niels Rasmussen

Viggo Mortensen og Mahershala Ali fører an i feel-good dramaet ”Green Book”, der er baseret på en virkelig historie om et livslangt venskab og fortalt med masser af humor.

Frank Anthony Vallelonga hyres som chauffør og bodyguard på en tur til de amerikanske sydstater for den sorte klavervirtuos Don Shirley. På turen får de brug for en såkaldt Green Book; en rejseguide over hvilke restauranter og hoteller, der tager imod afroamerikanske borgere.

I et USA præget af racisme og borgerrettighedskampe, konfronteres Tony og Don med dagligt racehad. Også deres fordomme bliver sat til skue, men undervejs får de to øjnene op for alt det, de også har til fælles. Det, der begynder som et to måneders kollegialt bekendtskab, ender et smukt, ligeværdigt og livslangt venskab.

En af årets mest omtalte film, ”Roma”, har fået hele 10 Oscarnomineringer til den store uddelingsceremoni natten til mandag 25. februar. Derfor har Bibliografen en helt eksklusiv forestilling på selvsamme film søndag 24. februar kl. 13.00.

”Roma” er på samme tid et storslået og intimt epos. Uden tvivl mest personlige projekt til dato fra den Oscarbelønnede instruktør og manuskriptforfatter, Alfonso Cuarón, der stod bag store filmoplevelser som ”Gravity”, ”Children of Men”, ”…og din mor”.

Filmen følger Cleo, spillet af den Oscarnominerede Yalitza Aparicio, der arbejder for en familie i Mexico Citys middelklassekvarter, Roma. Cuaróns har brugt sine barndomsminder om kvinderne, der opdragede ham, til at skabe et livligt og følelsesladet portræt af familieproblemer og klasseforskelle i Mexico under 1970ernes politiske uro.

Ovenstående film er helt uomgængelige og ”Green Book” har premiere i Bibliografen torsdag 21. februar.