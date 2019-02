Topunderholdning for børn – og deres voksne

Rosa & Rouladebandet er børnenes favortitter fordi de er kendte fra Ramasjang. Foto: Kim Malmqvist.

Jazzarrangement for børn skabte ventelister

Af Niels Rasmussen

Kulturhuset Telefonfabrikken og Gladsaxe Jazzklub var i tirsdags endnu engang gået i samarbejde om et musikalsk arrangement i vinterferien. På plakaten stod trioen Rosa & Rouladebandet – kendt fra Danmarks Radios Ramasjang.

Over 200 børn i selskab med forældre eller bedsteforældre deltog i arrangementet. Alle billetter var blevet solgt på ganske kort tid, og der kunne være solgt over 100 flere, hvis pladsforholdene havde tilladt det.

Det forlyder efterfølgende, at arrangørerne bag det vellykkede arrangement vil gå i tænkeboks før næste års vinterferiekoncert, således at ingen børn fremover kommer til at gå forgæves.

Fra allerførste nummer formåede sangerinden Rosa Gjerluff Nyholm at få samtlige børn – og deres medbragte sovedyr – i sin hule hånd. Hendes optræden på og uden for scenen skabte engagement og glæde. Den timelange koncert havde et forløb med gradvis stigende intensitet og et overraskende klimaks – og alle børn sad tryllebundne. Musikerne Sille Grønberg og Palle Windfeldt sekunderede på bedste vis med sang og guitar.

Efter koncerten var der fælles spisning i kulturhuset. Sussi Frølich og Kirsten Enemark fra jazzklubben havde endnu engang tilberedt et 200-portioners velsmagende varmt aftensmåltid. En enestående gestus.

Kulturhuset og jazzklubben fortsætter traditionen med koncerter for børn og deres voksne. Næste gang bliver det en søndagsmatiné i november, hvor vinderen af BørneJazzprisen kommer på besøg.