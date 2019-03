18-årige fejret med byråd og burgere

Foto: Kaj Bonne.

Der var demokrati, film og burgere på programmet søndag aften i Bibliografen i Bagsværd, da Gladsaxe Byråd traditionen tro fejrede de unge gladsaxeborgere, der har fået stemmeret.

Af Jan Løfberg

Gladsaxe Byråd inviterede kommunens 18-årige til fødselsdagsfest i Bibliografen i søndags kl. 18.18. En fest for de unge, men også en fest for demokratiet. Borgmester Trine Græse bød de unge velkommen og sagde blandt andet: – Demokrati handler om vores allesammens hverdag, også om, hvordan I unge får det bedst tænkelige ungeliv. Desværre er der ikke så mange unge, der engagerer sig i parti-politik – det er ærgerligt. Sammen med borgmesteren var repræsentanter fra kommunens partier til stede. Der var så at sige ”nye kunder i butikken”.

– I har nu fået en unik, demokratisk ret til at øve indflydelse på jeres liv og hverdag – nemlig stemmeretten. Det skal fejres, sagde borgmester Trine Græse i sin tale til de unge.

De 120 unge 18-årige der deltog, fik speedtalk fra byrådsmedlemmer og ungdomspolitikere, og skuespilleren Thomas Milton klædte dem på til at tage politisk medansvar og blande sig og søge indflydelse med deres nyvundne stemmeret. Sidst på aftenen var der burgere til alle. De burgere, der ikke blev spist, blev hentet af Stop Spild Lokalt, så udsatte borgere også fik glæde af festen.