3 gyldne råd til opstart af virksomhed

Hvis du har en iværksætter gemt i maven, har en genial idé og går med drømmen om at starte din egen virksomhed, så læs med her, hvor du får 3 rigtig gode råd, du bør have in mente både før og under opstartsprocessen.

1. Hav helt styr på budgettet inden opstart …

… og undgå ubehagelige overraskelser. Det er meget forskellige fra virksomhedstype til virksomhedstype, hvad det koster at starte op, og hvilke udgifter, der løbende vil være. Det er dog uanset hvad vigtigt, at du tager dig tid til at få et overblik over alle mulige scenarier, og at du får lavet et grundigt budget, hvor alle udgifter og indtægter er med. Lav gerne en post, der indeholder uforudsete omkostninger, så du er dækket ind, hvis du lige pludselig er nødsaget til at investere i noget, du ikke havde regnet med.

2. Tænk nøje over, hvem du ansætter …

… når tiden er inde til at holde ansættelsessamtaler. Måske har du en ven eller et familiemedlem, der mangler et job, og som sender dig en ansøgning i forbindelse med din nye virksomhed, og måske er det en rigtig god idé at ansætte ham eller hende – men overvej grundigt, om du gør det, fordi du kender personen, eller om personen rent faktisk er kvalificeret til jobbet. Vær især kritisk, hvis du overvejer at ansætte et familiemedlem, da det let kan skabe splid, hvis det ikke går. Læs mere om at drive virksomhed med familiemedlemmer her.

3. Rådfør dig med fagfolk …

… og vær sikker på, at du griber opstarten korrekt an. Der skal mange juridiske og økonomiske detaljer på plads i opstartsfasen af en ny virksomhed, og det kan være svært at overskue selv. Få eksempelvis en advokat til at hjælpe med oprettelsen af virksomheden og en erhvervsrådgiver til at kigge dit budget igennem. Så er du sikker på at komme godt fra start med dit virksomhedsprojekt.