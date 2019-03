30 år med socialistisk enhed

Byrådsmedlem Trine Henriksen, Søren Søndergaard og Pernille Skipper skærer den rød-grønne fødselsdagskage for. Foto: Kaj Bonne.

Enhedslisten holdt fødselsdag på Buddinge Skole

Af Jan Løfberg

I 1989 blev lokalafdelingerne i Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), Venstresocialisterne (VS) og Socialistisk Arbejderparti (SAP) i Albertslund, Roskilde og Gladsaxe enige om at lave en fælles opstilling til kommunalvalget.

I Gladsaxe var man først, og den 4. marts mødtes et halvt hundrede personer på Buddinge Skole for at stifte liste T i Gladsaxe. De vedtog et politisk grundlag for listen, nedsatte en bestyrelse og en række arbejdsgrupper.

Det er nu 30 år siden, og det blev markeret i lørdags. Og naturligvis på Buddinge Skole. Politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper (MF) holdt fødselsdagstale for de mange fremmødte. Musikken blev leveret af Sylvester Larsen & Nåleøjet, Sanne Søndergaard leverede et standup-show, mens Gladsaxes lokale folketingsmedlem Søren Søndergaard kunne trække tråde fra fortiden til fremtiden og det forestående folketingsvalg.

For 30 år siden var der ikke mange, der spåede Enhedslisten en chance landspolitisk. Men i dag ved man, at ”det socialistiske kludetæppe” har vist sig langt mere holdbart, end selv de vildeste optimister havde regnet.