40 år med orgelmusik

Knud-Erik Kengen fortsætter med at dyrke musikken, selv om han er gået på pension. Foto: Kaj Bonne

Organist ved Gladsaxe Kirke Knud-Erik Kengen stopper efter 40 år

Af Peter Kenworthy

Den 3. marts var der både jubilæums- og afskedsgudstjeneste i Gladsaxe Kirke. Kirkens organist gennem 40 år, den 71-årige Knud-Erik Kengen, har nemlig valgt at gå på pension.

Igennem årene har han glædet menigheden i kirken med af alt fra Bach, Buxtehude og Max Reger, til Franck, Guilmant, den danske komponist og organist Leif Kayser, samt adskillige egne kompositioner.

I starten under relativt ydmyge forhold, med kun et par forsangere, og et orgel der ifølge Kengen selv ”ikke var særligt godt”. Sidenhen med kor og et ”vidunderligt” orgel.

Vil blive savnet

I Gladsaxe Kirkes seneste kirkeblad, kan man mærke, at Kengen vil blive savnet. En ”usædvanlig dygtig organist og komponist, engageret og passioneret både fagligt og menneskeligt”, beskrives han som.

Og der er også meget, han selv vil savne som organist i Gladsaxe Kirke. Ikke mindst fællesskabet med koret, men også med menigheden, kirkefunktionærerne og præsterne, fortæller han.

– Efter 40 år er man jo blevet en institution, som folk har svært ved at tro, nu skal forsvinde. Men jeg har også mødt en overvældende taknemmelighed for den indsats, jeg har gjort, og receptionen ved jubilæet vil være et stærkt minde for livet, siger han.

”Hvor bliver du af?”

Knud-Erik Kengen mener selv, at han altid har været omhyggelig med at passe jobbet og møde til tiden.En dag, tilbage i 2012, gik der dog kuk i timeplanen, da cyklen ville til kolonihaven i stedet for kapellet.

– Jeg skal lige til at gå i gang med sildemadden, da telefonen ringer, og en af sangerne siger: ”Hvor bliver du af”, fortæller han.

Efter en genvej gennem skoven, og en tæt bevokset græsmark, endte han forpustet ved kapellet, med et kvarters forsinkelse. ”Skulle du ikke til at tænke på at gå på pension”, spurgte præsten lakonisk, da han nåede frem.

– Heldigvis tog de fremmødte min fadæse med ophøjet ro, siger Knud-Erik Kengen.

Tid til familien

Knud-Erik Kengen blev uddannet organist ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium tilbage i 1974. Siden har han blandt andet undervist i musik, og spillet et utal af koncerter i ind- og udland.

Han regner stadig med at han skal dyrke musikken, selv om han er gået på pension. Og han vikarierer gerne, hvis der skulle blive brug for ham.

– Men jeg ser frem til at rejse mere end jeg har kunnet før, gå til opera, koncerter, foredrag og museumsbesøg. Og endelig være mere sammen med familie og venner, siger Knud-Erik Kengen.

Alsidig afløser

Knud-Erik Kengen afløses af Bo Lundby Jæger.

Han er et rart og venligt menneske og en erfaren musiker, organist og komponist, der har været syngemester ved Det Kongelige Teater, fortæller Kengen.

– Som musiker er han langt mere alsidig end jeg. Han befinder sig lige så hjemmevant i den såkaldt rytmiske musik, som jeg har et noget anstrengt forhold til.