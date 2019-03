Årsmøde i miljøets tegn

Mathias Hvan fra Coop fortalte medlemmerne af Dagli’Brugsen i Mørkhøj om arbejdet med at mindske engangsemballage. Foto: Kaj Bonne.

Medlemskredsen stiger i Dagli’Brugsen i Mørkhøj

Af Jan Løfberg

Det var en tilfreds formand Jens Lindblom som kunne byde velkommen til et rekordstort antal medlemmer til Dagli’Brugsens årsmøde. Han nævnte blandt andet, at Coop i 2018 har fået mere end 67.000 nye medlemmer og nærmer sig dermed stærkt 1,8 mio. medlemmer.

Dagli’Brugsen i Mørkhøj har de senere år haft en pæn stigning i medlemskredsen og har derudover fået tilført 1.300 medlemmer fra den lukkede Dagli’Brugsen i Islev, så det samlede medlemsantal ved årsskiftet var på ca. 3.300.

Jens Lindblom omtalte de aktiviteter, som butiksbestyrelsen havde været involveret i og kom endvidere ind på de miljømæssige tiltag, hvor Coop løbende arbejder på at formindske forbruget af engangsplastik og -emballage – et af mange miljømæssige områder, som Coop i mange år har været førende i. I den anledning var Mathias Hvan fra Coops CSR-afdeling for pap og plastik inviteret til at sætte ord på Coops arbejde og visioner på området, hvilket gav anledning til spørgsmål fra forsamlingen.

Det var også en tilfreds uddeler Casper Andersen, som kunne fremvise et godt regnskab for butikken, og han konstaterede, at det generelt går rigtig godt for butikken.

Under valg blev bestyrelsen suppleret med flere nye medlemmer og butikken takkede Bente Lindblom, der efter 23 år i butiksbestyrelsen valgte ikke at genopstille. Henrik V. Pedersen fra butiksbestyrelsen takkede hende for det store arbejde for Dagli’Brugsen Mørkhøj og overrakte på butikkens og bestyrelsens vegne en gave som tak.

Aften sluttede traditionen tro med et let traktement.