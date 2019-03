AB smed to point

Yonas Nielsen banker bolden i kassen til 1-0, men Avarta fik udlignet i en rodet affære. Foto: Kaj Bonne

AB Gladsaxe var foran 1-0 og dominerede hjemmekampen mod Avarta. En målmandsfejl og manglende skarphed kostede akademikerne sejren

Af Peter Kenworthy

Der skal vindes på hjemmebanen Gladsaxe Idrætspark, så AB Gladsaxe kan komme i oprykningsspillet i 2. Division med så mange point som muligt. Men forårets første hjemmekamp endte uafgjort 1-1.

417 tilskuere var søndag vidne til en chancefattig indledning mod bundholdet Avarta. 18-årige Anis Slimane forsøgte sig med et par dribleture, men ellers var det en rodet start uden kreativitet i AB-opspillet.

Stille og roligt satte AB sig dog tungt på kampen. Og efter 29 minutter kom det forløsende mål.

Perlemål i ordinær kamp

Philip Olsen spillede med en kælen aflevering Yonas Nielsen fri i feltet. Angriberen vendte på en tallerken og bankede den ind bag Avarta-målmand Oliver Hansen med venstrebenet.

Et fremragende mål, der skulle vise sig at være højdepunktet i en ellers temmelig ordinær kamp.

I anden halvleg spillede begge hold sig frem til flere chancer. AB styrede stadigvæk kampen, dog uden den fornødne effektivitet i den sidste aflevering eller i afslutningerne.

Målmandsfejl og udvisning

Og det kom til at koste sejren. Et kvarter før tid tabte AB-målmand Aris Vaporakis et blødt langskud, og i andet forsøg scorede Avartas Oliver Carrara i det tomme mål.

Men det skulle blive værre endnu for det nu frustrerede AB-hold. Efter to grimme tacklinger på venstrebacken Seejou King, sparkede han ud efter Avartas Mads Walter og fik direkte rødt.

Med ti mand pressede AB alligevel på i de sidste fem minutter uden at spille sig til de store chancer, og kampen sluttede 1-1.

AB holder dermed fast i tredjepladsen.