AB vandt i Vanløse

Rasmus Tangvig scorede kampens enlige mål og sikrede tre vigtige point for AB (arkiv). Foto: Kaj Bonne

AB Gladsaxe vandt fortjent 1-0 og pladsen i oprykningsspillet er nu næsten sikret

Af Peter Kenworthy

Højrekanten Rasmus Tangvig sikrede med sit ottende sæsonmål i ligaen AB sejren over Vanløse. Han bankede bolden i kassen efter 56 minutter på et fladt indlæg ind i feltet.

– Det altafgørende i morgen bliver hvilket hold, der vil det mest, og vinder flest dueller, havde AB-træner Michael Madsen sagt dagen inden kampen.

Og det havde spillerne tilsyneladende lyttet til, for akademikerne viste muskler, taklede igennem og skabte flere chancer end i søndags mod Avarta.

Selvom en meget ujævn bane i Vanløse Idrætspark gjorde det svært at kontrollere bolden og ramme medspillerne, var de grønblusede fra Gladsaxe spilstyrende og det bedste hold i store dele af kampen.

Yonas Nielsen brændte en stor chance tæt under mål i første halvleg efter godt opspil af Slimane og Tangvig, og Matti Olsen var tæt på at overliste Vanløses målmand. Også hjemmeholdet havde et par gode tilbud.

AB måtte dog, ligesom i sidste weekend, spille kampen til ende med kun ti mand på banen.

Dommer Frida Mia Klarlund Nielsen gav nemlig, lidt uforståeligt, forsvarsspilleren Adnan Curovic direkte rødt efter 71 minutter for en tackling hvor AB-spilleren så ud til at være først på bolden.

AB holdt dog Vanløse fra de helt store chancer i de sidste tyve minutter, og fik tre vigtige point med hjem til Gladsaxe.

Akademikerne ligger fortsat på tredjepladsen, er ubesejrede i de seneste seks kampe, og har nu hele otte point ned til HIK på syvendepladsen med kun ni point tilbage at spille om.

De første seks pladser i 2. division øst giver plads i oprykningsspillet, hvor holdene tager alle point med fra grundspillet og møder hinanden en gang.