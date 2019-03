Anderledes idéer til den kommende sommerrejse

SPONSORERET INDHOLD: Foråret er over os, og dagene bliver længere, lysere og lunere. Det er skønt, og inden længe er det sommer i Danmark igen.

Men som vi alle ved, kan det danske sommervejr være noget ustadigt, og selvom vi sidste år havde en helt fænomenal sommer med op til 30 graders varme i lang tid, så kan det sagtens ske, at dette års sommer bliver kølig, kedelig og regnfuld. Netop derfor rejser utroligt mange danskere udenlands hver sommer. Hvis du er en af dem, men mangler inspiration til, hvad sommerferien skal indeholde i år, så læs videre og få idéer til anderledes sommerrejser. Find mere inspiration og gode råd på https://rejsehjerte.dk/.

Tag på grupperejse og mød nye mennesker

Uanset om du er single eller i et parforhold, kan det altid være spændende, at møde nye mennesker. Nogle har slet ikke behov for det i deres ferie, og det er helt op til dem selv, men hvis du – og måske din partner – er typen, der gerne vil møde nye mennesker, så overvej en grupperejse til sommer. Prøv for eksempel et 3 ugers eventyr i Sydamerika, eller tag til Afrika og bestig Kilimanjaro med en gruppe mennesker, du ikke kender på forhånd.

Tag familien med på eventyr

Hvis du har småbørn, og er træt af all-inclusive ferier eller camping ved Gardasøen, så tag din partner og børn med på eventyr. Mange er afskrækkede fra at rejse med mindre børn, men så længe man tænker lidt praktisk, kan det sagtens lade sig gøre. Tag eksempelvis på rundrejse i Europa med en autocamper, eller tag på interrail tur gennem Østeuropa og oplev gamle, historiske byer.

Tag på fodboldrejse

Hvis du er fodboldfan, kan du rykke din interesse væk fra skærmen og ud i virkeligheden. Rejs eksempelvis til England og se dit favorithold spille en stor kamp på et stort stadion. Oplev Arsenal FC i London og få en ferie, du sent glemmer.