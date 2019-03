August fik en god idé som hele 5. C var med på

Eleverne fra 5. C på Gladsaxe Skole kæmper for en renere verden. Fra venstre Alberte, Liza, Evaline, Ida, Maria, Isabella, Emmely, August med skraldespanden, Oliver, Aadi, Laurits, Holger, Vuk og Sebastian T. I forgrunden klassens klimaspil, som de selv har fremstillet. Foto: Kaj Bonne.

Pludselig begyndte August helt af sig selv at samle skrald op. Den gode ide har bredt sig

Af Jan Løfberg

Vi ser det jo alle. Og alle vegne. Skrald på gaden, skrald i hækken, skrald i grøften. Men samler vi det op? August fra 5. C på Gladsaxe Skole gjorde. Helt af sig selv begyndte han at tage en pose med, som han samlede skrald i, når han var på vej i skole.

I frikvartererne begyndte han at samle plastik på skolens område. Så begyndte Kenneth også at være med. Og Sebastian T. og Sebastian C. og Nathalia, Holger, Laurits og flere andre.

5. C’s lærere Karsten Stegelmann, Henrik Kristiansen og Camilla Hoppe værdsætter elevernes initiativ, som skolen ikke har været involveret i.

Det har givet anledning til noget snak i klassen om FNs verdensmål, miljø, forurening og sult. I ugen op til påske bliver klassens forældre inviteret til se nogle meget flotte spil, som eleverne selv har tegnet og malet på store træplader.