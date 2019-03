Bedre motorveje skader familielivet

Foto: Kaj Bonne

Af Serdal Benli, Folketingskandidat for (SF)

I sidste uge påstod Joakim B. Olsen fra Liberal Alliance her i avisen at bedre motorveje styrker familielivet. Ud fra påstanden om at mindre trængsel betyder mere tid til samvær med familien.

Det er helt volapyk! Når regeringen med sin transportpakke vælger at udbygge bl.a. Motorring 3, går der kun få år inden der er lige så meget trængsel på vejene. For bedre motorveje giver større efterspørgsel på at køre i bil og mere trafik.

Dermed øger regeringens trafikplan støjhelvedet for de tusinder familier i Gladsaxe kommune og i Københavns Omegn, som i forvejen er plaget af sundhedsskadelig trafikstøj. Det vil gå ud over endnu flere familiers trivsel både ude og inde og deres nattesøvn. Endnu flere borgere vil blive plaget af stress.

Derfor skal vi også en helt anden vej. Vi skal stoppe med at udbygge motorvejene omkring vores byer, og vi skal sænke hastigheden på vejene, så vi kan få bugt med den allerværste støj. Og så skal den offentlige transport have et stort løft, så trafikken bliver bedre og grønnere.