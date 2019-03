Bedre motorveje vil styrke familielivet

Borgere i Københavns Omegn spilder hvert år millioner af timer på at sidde fast i trafikken.

Af Joachim B. Olsen, Liberal Alliance (MF)

Borgere i Københavns Omegn spilder hvert år millioner af timer på at sidde fast i trafikken. Det er ikke kun skidt for virksomhederne og samfundsøkonomien. Det er også dyrt for den enkelte, som i stedet kunne bruge tiden på samvær med familien.

Trængsel er én af de store udfordringer for familier og borgere i omegnskommunerne. Det skal vi have gjort noget ved.

Derfor er jeg også godt tilfreds med, at min partikollega, transportminister Ole Birk Olesen, i det nye hovedstadsudspil har lagt op til at investere massivt i infrastruktur, som kommer både hovedstaden og Københavns Omegn til gode.

Helt konkret foreslår regeringen at udvide Ring 3 og 4 samt anlægge en sydlig Ring 5. Det vil alt sammen gøre det nemmere at køre rundt om København og for alvor tage hånd om de trængselsudfordringer, som helt almindelige borgere døjer med hver eneste dag. Det er god og fornuftig liberal politik.