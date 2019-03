Nu kan borgere i Gladsaxe sende og støtte borgerforslag til Byrådet

Af Peter Kenworthy

Fra januar sidste år har borgerne i Danmark haft mulighed for at stille borgerforslag til Folketinget, som, hvis 50.000 danskere støtter det, kan blive fremsat som beslutningsforslag og stemt om i Folketingssalen.

Nu har borgerne i Gladsaxe fået samme mulighed.

På gladsaxe.dk/borgerforslag kan alle myndige borgere i Gladsaxe over 18 år oprette og større forslag, som man ønsker Byrådet skal drøfte.

Forslaget skal vedrøre det kommunale område i Gladsaxe. Det må ikke have været behandlet i Byrådet før, må ikke være stødende eller injurierende, og skal overholde danske lovgivning.

Og så skal man fatte sig i korthed, så forslaget maximalt fylder 2000 tegn, med en eventuel begrundelse på højst 9.600 tegn.

Det kræver støtte fra 600 andre borgere at få sit forslag forelagt for Gladsaxe Byråd, og stillede forslag udløber efter seks måneder.