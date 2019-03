Ann Carina Schødt er klar med sin anden roman på bare et halvt år. Foto: Kaj Bonne.

Ny roman af Ann Carina Schødt mindre end et år efter romandebuten

Af Jan Løfberg

Kan man skrive en roman på et halvt år?

Ja, det kan man godt. I gamle dage rev Anders Bodelsen en måned ud af kalenderen, og så skrev han et kapitel hver dag – og så havde han skrevet en roman på en måned.

Ann Carina Schødt udsendte den 27. september sidste år den første roman om hovedpersonen Martin. Den 21. marts udkommer den anden roman om den begavede hovedperson.

– Det var den lette toer, siger Ann Carina Schødt, der ved siden af skriveriet ejer Potentialefabrikken og derfor ikke kan rive en måned ud og koncentrere sig om skriveriet.

Det hedder sig ellers altid, at det er den svære toer?

– Ja, men jeg havde faktisk allerede skrevet den, inden første roman udkom, siger forfatteren fra Bagsværd.

Ann Carina Schødt fortæller, at der naturligvis forestod et vist arbejde med toeren, selv om den lå klar i skuffen. Der var de sproglige rettelser, hvor hun arbejdede med at gøre sproget endnu mere flydende.

– Jeg har fået at vide, at jeg har en impressionistisk skrivestil med et godt flow, så det har jeg forsøgt at forædle.

Ann Carina Schødt har blandt andet fulgt et forfatterkursus som på mange måder har været en øjenåbner: – Jeg er blevet meget mere kritisk over for nogle af mine yndlingsforfattere, fordi jeg nu lægger mærke til noget, som jeg ikke tidligere observerede. Hele den håndværksmæssige del af at skrive er begyndt at interessere mig meget mere, siger forfatteren.

Faglighed

I sin virksomhed Potentialefabrikken arbejder Ann Carina Schødt med de 10 procent særligt begavede danskere, som netop på grund af deres intelligens har andre udfordringer end gennemsnitsdanskeren.

I romanerne om Martin har hun således også en faglig viden, som er med til at gøre billedet af Martin mere autentisk og troværdigt.

– Jeg har da også fået mange positive reaktioner fra folk, der siger, at de glæder sig til nr. 2, siger Ann Carina Schødt, der er i fuld gang med at skrive på den tredje roman om Martin.

– Det er så den besværlige treer, griner hun: – Og jeg ved ikke, om det bliver den sidste. Romanerne foregå i 2010, 2014 og 2018, så måske kommer der en fjerde i 2022 …

Men foreløbig gælder det udgivelsen af toeren ”Omkring Martin”. Den udkommer ved et cafémøde torsdag den 21. marts fra kl. 16-18 på Café de Picasso på Lyngby Hovedgade. Her læser Ann Carina Schødt op fra bogen, fortæller om skriveprocessen og giver en smagsprøve fra den tredje roman i trilogien om Martin. Det vil være muligt at købe et dedikeret eksemplar til nedsat pris ved cafémødet, og alle er velkomne.