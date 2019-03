Far og søn - Leon og Phillip Knøfler startede Au2lakering.dk for fem år siden. Den unge virksomhed har vind i sejlene og er en af Gladsaxes gazeller. Foto: Kaj Bonne.

Gazelle-virksomheden Au2lakering.dk i Søborg har vokset sig stor

Af Jan Løfberg

I løbet af det seneste år har 4.000 biler været igennem Au2lakerings haller i Sydmarken 33 og 35. For fem år siden startede Phillip Knøfler sammen med sin far Leon i lokaliteterne i Gladsaxe Erhvervsby.

Det, der startede med to mand, er nu blevet til en virksomhed med 11 ansatte. Og der er knald på autolakeringen, for Au2lakering.dk blev for nylig hædret af Gladsaxe Erhvervsråd og Gladsaxe Kommune, da alle Gladsaxes gazelle-virksomheder var samlet. Gazellerne udnævnes af Dagbladet Børsen efter nogle klart opstillede vækstmål.

– Jo, der bliver da sprøjtet nogle biler, siger den 38-årige Phillip Knøfler, der i dag driver virksomheden, mens far Leon på 73 år stadig hjælper med og møder klokken 6 hver morgen.

1.000 kvadratmeter

I starten foregik lakeringen i en 400 kvadratmeter stor ejendom i Sydmarken 35, men efterhånden som kunderne strømmede til, lykkedes det for små to år siden Phillip Knøfler at leje naboejendommen i nr. 33, så der nu arbejdes på højtryk på 1.000 kvadratmeter, hvor Phillip og hans ansatte lakerer med PPG-sprøjtemaling som distribueres af AP Farver.

– Vi lakerer biler, men vi har forrygende samarbejde med Buledoktor.dk, som er rykket ind hos os i Sydmarken 33. Ind imellem kan bulen rettes op uden at det kræver lakering, og det klarer Buledoktoren. Samarbejdet er til gavn for begge parter, siger Phillip Knøfler.

Au2lakering.dk har netop ansat en ny kontormedhjælper til alt det administrative: – Og jeg er også på udkig efter en ny autolakerer, men det er ikke let, for jeg vil kun have de bedste, siger Phillip Knøfler, der ligesom sin far også er uddannet autolakerer: – Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville, da jeg var ung, men jeg endte med at blive voksenlærling og blev færdiguddannet som 28-årig.

Ved udvidelsen for to år siden ansatte Phillip en pladesmed:

– Det var med til at give virksomheden et boost, og vores vækst har bare fortsat siden. Vi ligger perfekt her i Søborg. Det er virkelig godt vi rykkede herud for fem år siden.