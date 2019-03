Derfor skal du vælge en afbudsrejse til årets sommerferie

SPONSORERET INDHOLD: Fik du ikke lige planlagt årets sommerferie, mens du havde travlt med julegaver og nytårsforsætter. Eller kunne i ikke lige blive enige om destination.

Måske var det også besværligt at få kalenderen til at gå op. Der kan være mange grunde til, at sommerferien ikke er planlagt i god tid. Men faktisk er det ikke den bedste grund til, at vælge en afbudsrejse til årets sommerferie.



Meget mere for meget mindre

Det er ingen hemmelighed, at du får meget mere for pengene, når du vælger en afbudsrejse. Det er både i flyselskaber og hotellers interesse, at holde sig fuldt booket. Derfor sælger de gerne afbudsrejserne meget billigt, for ikke at have tomme sæder eller værelser.

Billige afbudsrejser er en god mulighed for at spare penge, og samtidig prøve noget nyt. Det billigste er, hvis du tør vælge en uspecificeret rejse. Så ved du ikke på forhånd, hvad du får for pengene. Men du kan være sikker på at få en oplevelse ud af det. Er du mere tryg ved at vide hvor du skal hen, og hvor du skal bo, er der også altid masser af specificerede rejser at vælge mellem. Uanset hvad du vælger, kan du være sikker på, at afbudsrejser er den billigste måde du kan rejse på.

Fyldte fly sparer på CO2 regnskabet

Vi ved jo godt allesammen, at det der med at flyve ikke er vildt godt for miljøet. Men det er meget at give afkald på at rejse ud i verden i ferien. Når du vælger en afbudsrejse, hjælper du til med at fylde de fly op, der ellers ville flyve afsted med tomme sæder. På den måde gør du dit til, at der rejser færrest muligt fly afsted, og det gør godt på CO2 regnskabet. Så du kan nyde din billige sommerferie med ren samvittighed.