Ekstra opbevaringsplads til den lille bolig:

SPONSORERET INDHOLD: Udnyt pladsen under sengen

Bor du i en mindre bolig eller en lejlighed for eksempel kender du helt sikkert til problemet med plads til opbevaring af diverse ting. Der er bare aldrig nok plads i skabet eller kommoden, og det skal helst ikke ud i garagen eller i pulterrummet til opgangen.

Så hvad gør man så egentligt, når der ikke er så meget plads at gøre med?

Jo, det handler om at udnytte den eksisterende plads, frem for at rykke flere møbler til opbevaring ind i boligen.

Det gør du ved at kigge på flader over og under dine møbler – hvilke er eventuelt uudnyttede? Måske er det toppen af garderobeskabet eller under sengen?

Få mere plads i boligen med en seng med opbevaring

Så er det bare med at komme i gang! Du kan nemlig finde senge med indbygget opbevaringsplads under neden eller få fat i nogle kasser til ovenpå skabet.

Vælger du den rette seng med opbevaring, giver det også mere plads i boligen, da de ting, der ellers fyldte op, nu har en placering under sengen. Samtidigt kan du skille dig af med et andet møbel, der fyldte op i rummet og det hele virker meget lysere.

Vælg den seng med opbevaring, der passer til dit behov

Der er mange forskellige typer senge med indbygget opbevaringsplads, så der er også rig mulighed for at finde den sengeramme, der passer nøjagtigt til dit behov. De er både praktiske og flotte i designet. Klik her for den rette seng med opbevaring.

Du kan selv vælge en passende madras og topmadras, der giver din krop den bedst mulige komfort. Det er nemlig utroligt vigtigt, når det handler om at finde en seng, for det handler om en tredjedel af dit liv, som er din nattesøvn, og som stærkt påvirker dit daglige energiniveau.