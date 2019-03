Elever giver høstfestudbytte til Læger uden Grænser

Ester, Annika, Benedicte og August med Trine og Kamma fra Læger uden Grænser. Foto: Privat

Søborg Skoles elevråd var på besøg hos Læger uden Grænser. Her overrakte børnene overskuddet fra skolens høstfest

Af Peter Kenworthy

Elevrådet på Søborg Skole gav halvdelen af overskuddet fra skolens seneste høstfest til Læger uden Grænser. I alt 6.414 kroner fik ngo’en, der yder akut medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Pengene skal bruges til det generelle arbejde i Læger uden Grænsers arbejde, der for tiden blandt andet har danske udsendte i Sydsudan, DR Congo, Grækenland, Libanon og Indien.

Sejt at hjælpe andre

Ideen kom fra August fra 6.c. Han fortæller, at han blev inspireret af at have set hvordan Læger uden Grænser hjalp til ved store epidemier rundt omkring i verden.

– Der er ikke så mange andre, der hjælper i den situation, siger August.

Under besøget talte børnene også med Kamma, der som sygeplejerske har været med Læger uden Grænser i Sydsudan. Hun fortalte blandt andet om, hvordan det var at hjælpe fattige mennesker der bor i hytter lavet af tørret græs og laver mad over bål, mens man selv bor i en lerhytte.

Ester fra 3.b har drømt om at være med i Læger uden Grænser siden hun var fem år gammel. Hun var glad for besøget, fortæller hun.

– Det er sejt, at de hjælper andre, uden at tænke på sig selv, påpeger Ester.