Elever i fuld gang med musical

Ligesom de foregående år opsætter GXU en musical. Foto: Privat.

Musical på GXU – Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole

Af Jan Løfberg

Eleverne fra GXU 10. Klasse og to-sprogs-klasserne står for årets elevforestilling ”This is my life – scener fra et teenageliv”, der tager udgangspunkt i forskellige scener fra de unges liv. I år har holdet bag også valgt at hylde netop afdøde Kim Larsen og bruger flere af hans sange i forestillingen.

Over 30 elever fra 10. Klasse og to-sprogs-klasser lige nu er i fuld gang med musicalen.

Udover det er, der også otte piger, som er i gang med at lave rekvisitter.

– Jeg synes, det er ret fedt at lave nogle flotte rekvisitter, og at lave det kreative i musicalen, siger Ida Marie. Johanna synes dog, at forventningerne er ret høje. Pigerne mener, at det er dejligt at være en del af en musical, selvom man ikke skal være på en scene.

En af grundene til at skuespillerne Sofie og Cecilie har valgt at være med i en musical, er fordi de begge gerne vil overskride nogle grænser. De mener, at en musical er en god måde at gøre det på.

– I musicalen kommer vi også ind på teenagers problemer, og vi vil rigtigt gerne give noget erfaring videre ud fra det, vi har lært, fortæller Sofie.

Mandag den 18. marts og torsdag den 21. marts (begge dage kl. 10 og 12:30) kan elever fra kommunens 7.-10. klasse opleve musicalen.

Tirsdag 19. marts kl. 19 spiller forestillingen for andre interesserede; familie og venner.

Billetterne bestilles enten på mail henrik@silz.dk eller sms 25124563.

Voksne: 50 kr., børn/unge: 25 kr. (kontant eller mobilepay 25124563). Resterende billetter sælges ved indgangen.